В Мексике арестовали священника за совращение подростка

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Мексиканские полицейские задержали служителя архиепархии Мехико по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание EWTN News.

Поводом для обращения в правоохранительные органы стала находка матери пострадавшей. Женщина обнаружила в телефоне дочери переписку откровенного содержания с пользователем под ником Winnie Poo. Девушка рассказала, что за этим псевдонимом скрывается священник по имени Энрике, который, по ее словам, четырежды принуждал ее к сексуальным действиям.

В результате на основании собранных материалов суд вынес решение об аресте предполагаемого преступника.

В свою очередь, в архиепархии Мехико заявили, что по распоряжению кардинала Карлоса Агиара Ретеса начато внутреннее каноническое расследование в соответствии с церковными правилами. Там также выразили солидарность с потерпевшей и ее семьей.

Личность задержанного священнослужителя в епархии раскрыть отказались, пояснив, что решение связано с необходимостью дождаться завершения процессуальных процедур.

Ранее в Индии правоохранители возбудили уголовные дела в отношении трех мужчин, изнасиловавших 35-летнюю женщину. Инцидент произошел в штате Бихар. После противоправных действий фигуранты бросили жертву голой на улице.

После оперативного задержания выяснилось, что двоих из них уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за убийство и незаконное хранение оружия. Сейчас же они проходят по статьям о групповом изнасиловании, умышленном оскорблении, нарушающем общественный порядок, а также о краже.