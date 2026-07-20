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20 июля, 21:08

Спорт

Умер культурист и основатель бодибилдинг-проекта Do4a Вадим Иванов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/vadim_do4a_ivanov

Основатель бодибилдинг-проекта Do4a Вадим Иванов скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале спортсмена.

В публикации отметили, что последний год стал для Иванова тяжелым, так как он активно боролся с обширными проблемами со здоровьем.

"Вадим был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией. Он умел зажигать в людях веру в себя, был настоящим лидером и другом для многих – и в бизнесе, и в жизни", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Ивановым пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 22 июля, по адресу Партизанская улица, дом 8, в 11:00.

Do4a на протяжении многих лет рассказывал о пути в фитнесе, а также публиковал материалы о тренировках и спортивном образе жизни. Иванов рассказывал, что активно использовал стероиды, однако изменил отношение к этому после перенесенного инфаркта. Кроме того, у него диагностировали эрозию желудка, которая затем переросла в язву. Также блогер готовился к трансплантации сердца.

Первый сердечный приступ произошел у Иванова в 28 лет. Проблемы со здоровьем были связаны с генетикой, образом жизни и нагрузками, в том числе с периодами сушки (комплекс мер, направленных на уменьшение количества жира в теле с сохранением мышечной массы. – Прим. ред.).

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