Лесной пожар возник в Ростовской области после атаки БПЛА

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Лесной пожар разгорелся в Ростовской области после падения обломков БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал главы региона Юрия Слюсаря.

Губернатор уточнил, что инцидент произошел в Милютинском районе. В результате происшествия никто не пострадал. Огнеборцы занимаются ликвидацией возгорания.

Ранее пожар произошел на территории предприятия в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения фрагментов вражеского дрона. Пострадавших нет.

Кроме того, обломки БПЛА упали на территории частного дома в поселке Ильиче. Повреждены окна, загорелась хозпостройка. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили огонь.

