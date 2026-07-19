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19 июля, 10:03

Происшествия

Пожар на нефтебазе в Ногинске после атаки БПЛА ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске, возникший в результате атаки дронов, полностью потушен. Об этом сообщил глава Богородского округа Денис Семенов в мессенджере MAX.

"Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу", – написал Семенов.

По его словам, округ постепенно будет возвращаться к привычному ритму. В ближайшее время будет восстановлено движение автобусов, а также снимут ограничения на перекрестках и дорогах, введенные из-за происшествия.

Несколько городских округов Подмосковья были атакованы украинскими БПЛА в ночь на 18 июля. В общей сложности силы ПВО сбили над регионом 48 дронов.

В частности, был атакован логистический центр Wildberries в Электростали, в результате чего погиб один человек, еще 57 пострадали. Кроме того, в Ногинске после падения беспилотника загорелась нефтебаза. Ранения получили 4 человека. Помимо этого, обломки уничтоженного БПЛА упали на здание детсада в Электростали. Никто из детей и сотрудников не пострадал.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о теракте. Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в Ногинске и Электростали.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, в свою очередь, направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.

Один человек погиб при атаке беспилотников в Подмосковье


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