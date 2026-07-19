19 июля, 15:35Происшествия
МВД Грузии сообщило о задержании мужчины, который ударил иностранку
Фото: телеграм-канал "112"
Полиция Грузии задержала мужчину, подозреваемого в нападении на русскоязычную иностранку в городе Телави. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, инцидент произошел во время свадьбы в одной из местных гостиниц. Иностранные граждане, находившиеся на балконе номера, оскорбили присутствовавших на торжестве людей и вылили воду на аппаратуру. После этого обвиняемый нанес физическое оскорбление иностранной гражданке.
Задержанному вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Пострадавшую доставили в больницу.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина, представившийся братом жениха, ссорится с женщиной, говорящей по-русски, у порога гостиничного номера, а затем бьет ее по лицу.
Свидетели случившегося сообщили, что конфликт произошел из-за того, что мужчина услышал русскую речь. В МВД Грузии не подтвердили ТАСС, является ли пострадавшая гражданкой России, но и не опровергли эту информацию.