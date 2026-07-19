Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 15:35

Происшествия

МВД Грузии сообщило о задержании мужчины, который ударил иностранку

Фото: телеграм-канал "112"

Полиция Грузии задержала мужчину, подозреваемого в нападении на русскоязычную иностранку в городе Телави. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, инцидент произошел во время свадьбы в одной из местных гостиниц. Иностранные граждане, находившиеся на балконе номера, оскорбили присутствовавших на торжестве людей и вылили воду на аппаратуру. После этого обвиняемый нанес физическое оскорбление иностранной гражданке.

Задержанному вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина, представившийся братом жениха, ссорится с женщиной, говорящей по-русски, у порога гостиничного номера, а затем бьет ее по лицу.

Свидетели случившегося сообщили, что конфликт произошел из-за того, что мужчина услышал русскую речь. В МВД Грузии не подтвердили ТАСС, является ли пострадавшая гражданкой России, но и не опровергли эту информацию.

Читайте также


происшествияза рубежом

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика