МВД Грузии сообщило о задержании мужчины, который ударил иностранку

Фото: телеграм-канал "112"

Полиция Грузии задержала мужчину, подозреваемого в нападении на русскоязычную иностранку в городе Телави. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, инцидент произошел во время свадьбы в одной из местных гостиниц. Иностранные граждане, находившиеся на балконе номера, оскорбили присутствовавших на торжестве людей и вылили воду на аппаратуру. После этого обвиняемый нанес физическое оскорбление иностранной гражданке.

Задержанному вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина, представившийся братом жениха, ссорится с женщиной, говорящей по-русски, у порога гостиничного номера, а затем бьет ее по лицу.

Свидетели случившегося сообщили, что конфликт произошел из-за того, что мужчина услышал русскую речь. В МВД Грузии не подтвердили ТАСС, является ли пострадавшая гражданкой России, но и не опровергли эту информацию.

