Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 18:37

Происшествия

Зимняя куртка спасла туриста от ножевого ранения в США

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Турист в США подвергся нападению со стороны местного жителя, однако избежал серьезных травм благодаря теплой куртке. Об этом сообщило издание The New York Post.

Нападение произошло 8 декабря на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Мужчина, вооруженный ножом, атаковал двух туристов, ожидавших автобус на остановке.

В частности, он ударил 44-летнюю женщину по лицу, из-за чего та упала на землю, а 47-летний путешественник получил удар ножом. Однако его спасла зимняя куртка.

В результате полиция задержала преступника, которым оказался 43-летний Роберт Керри. Ему предъявлены обвинения в разбое и преследовании жертв. В настоящее время мотивы нападения неизвестны.

В публикации добавляется, что туристы получили легкие травмы, за медицинской помощью не обращались.

Ранее в Мексике 13 полицейских напали на туристку из Бельгии в мини-юбке за "нарушение моральных норм". Инцидент, частично зафиксированный камерами наблюдения, произошел ночью рядом с баром Revolución в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.

По данным правозащитной организации, женщину, целовавшуюся с мужчиной, отвели в сторону и применили к ней чрезмерную силу. Очевидцы пытались вмешаться, но полицейские угрожали им оружием. В результате ее освободили после того, как друзья заплатили 180 евро.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика