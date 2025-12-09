Зимняя куртка спасла туриста от ножевого ранения в США

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Турист в США подвергся нападению со стороны местного жителя, однако избежал серьезных травм благодаря теплой куртке. Об этом сообщило издание The New York Post.

Нападение произошло 8 декабря на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Мужчина, вооруженный ножом, атаковал двух туристов, ожидавших автобус на остановке.

В частности, он ударил 44-летнюю женщину по лицу, из-за чего та упала на землю, а 47-летний путешественник получил удар ножом. Однако его спасла зимняя куртка.

В результате полиция задержала преступника, которым оказался 43-летний Роберт Керри. Ему предъявлены обвинения в разбое и преследовании жертв. В настоящее время мотивы нападения неизвестны.

В публикации добавляется, что туристы получили легкие травмы, за медицинской помощью не обращались.

