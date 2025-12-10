Лыжники Коростелев и Непряева получили нейтральные статусы

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральные статусы. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Также FIS предоставила нейтральный статус фристайлистке Анастасии Таталиной.

Ранее глава Минспорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS.

Позже международная федерация признала решение CAS о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. Теперь спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, включенных в календарь FIS, но только в индивидуальном и нейтральном качестве.