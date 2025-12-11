Чемпионат мира по рукопашному бою пройдет в Москве 12 декабря

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве 12 декабря состоится чемпионат мира по рукопашному бою, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Мероприятие пройдет при поддержке департамента спорта Москвы. Чемпионат мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории пройдет в столице уже в четвертый раз", – рассказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что состязания состоятся на волейбольной арене "Динамо" по адресу улица Василисы Кожиной, дом 13.

В соревнованиях примут участие мужчины в весовых категориях до 73 килограммов и выше, а также женщины с весом более 58 килограммов.

Программа мероприятия рассчитана на весь день: предварительные поединки начнутся в 10:00, в 19:00 состоится торжественная церемония открытия с участием виолончелистов, танцоров и парадом флагов стран. На 19:30 запланированы полуфинальные бои, а финальные поединки и награждение победителей начнутся с 20:40.

В департаменте отметили, что вход для зрителей свободный. Подробную информацию можно найти на сайте чемпионата.

Вместе с тем 13 декабря москвичи смогут посетить мастер-классы по фигурному катанию с участием известных спортсменов. Мероприятия пройдут на площадках проекта "Мой спортивный район". Призеры российских и международных соревнований расскажут участникам свои профессиональные секреты и помогут гостям научиться кататься на коньках.