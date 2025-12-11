Минобороны РФ опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета

Фото: ТАСС/Анастасия Зубкова

Распространившиеся новости о взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности, заявили в Минобороны России.

База данных функционирует в штатном режиме. Утечки персональной информации из него исключены.

"Реестр неоднократно подвергался хакерским атакам. Все они успешно пресекаются. Попытки злоумышленников нарушить работу Реестра не достигают своих целей", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что безопасность данных обеспечена в полном объеме.

Ранее россиянам рассказали, как защитить аккаунт на "Госуслугах" после взлома. Если мошенники получили доступ к аккаунту, нужно сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и запросить кредитную историю.

Также доступ можно вернуть через приложение банка-партнера или с помощью звонка на горячую линию "Госуслуг".