04 декабря, 08:39

Безопасность

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мошенники начали звонить россиянам от имени Пенсионного фонда и сообщать о якобы произведенном перерасчете пенсий за период с 2016 по 2018 год. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе беседы злоумышленники называют все персональные данные жертвы, после чего предлагают пройти перерегистрацию в Пенсионном фонде, называя при этом первые цифры банковской карты пострадавшего.

Следующим этапом аферисты просят продиктовать остальные цифры для получения полного номера, а также запрашивают код, который приходит в СМС-сообщении.

Однако после того, как жертвы называют код мошеннику, с ее банковской карты списываются средства.

Ранее злоумышленники начали вынуждать жертв самостоятельно звонить им. Аферисты маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки, рассылая письма и СМС с просьбой перезвонить. Поверив в бытовые поводы, граждане сами инициируют звонок.

Мошенники начали предлагать россиянам астрологический прогноз на 2026 год

безопасность

