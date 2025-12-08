Форма поиска по сайту

08 декабря, 10:54

Происшествия

Выброшенную из окна девочку в Уфе готовят к выписке

Фото: телеграм-канал "Российская детская клиническая больница"

Девочка из Уфы, которую отец выбросил из окна, готовится к выписке. Об этом рассказали в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ.

Состояние ребенка оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой.

"Спустя полтора месяца у нее почти полностью вернулся прежний объем движений. Восстановилась походка – девочка ходит с мамой за руку на значительные расстояния, а без поддержки может уверенно пройти несколько шагов", – отметила врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ Ирина Рассказчикова.

Кроме того, у девочки наблюдаются восстановление речи и активности.

Следующим этапом лечения станет хирургическое вмешательство по устранению дефекта черепа. Его проведут нейрохирурги РДКБ в январе.

ЧП произошло в одном из домов на улице Ульяновых в Уфе в начале октября. 34-летний мужчина выбросил из окна свою дочь, а после выкинул вещи и разгромил квартиру.

Правоохранители задержали отца и возбудили уголовное дело по двум статьям. В ходе расследования было установлено, что он находится в психически нестабильном состоянии.

Спустя время выяснилось, что задержанный лечился у психиатра 15 лет назад. На момент совершения преступления мужчина не наблюдался у специалиста, но мог обращаться в хозрасчетные клиники. Со слов соседей, фигурант злоупотреблял алкоголем.

