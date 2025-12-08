Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 декабря, 16:00

Общество
Депутат Останина предостерегла от сокращения рабочей недели для сотрудников с детьми

Быстрей домой: сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для родителей несовершеннолетних до 39 часов. Поможет ли это в воспитании детей и какие меры поддержки таких сотрудников уже действуют, разбиралась Москва 24.

Время на семью

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Сократить рабочую неделю до 39 часов для сотрудников, воспитывающих несовершеннолетних детей, предложили депутаты Госдумы от партии ЛДПР. Для этого авторы инициативы выступили за изменения в Трудовом кодексе РФ. Законопроект уже направили на отзыв в правительство, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

По задумке его инициаторов работники с детьми в возрасте до 18 лет получат право переходить на рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов. При этом зарплата должна сохраняться на том же уровне, что и за стандартные 40. Чтобы перейти на новую систему, сотруднику будет достаточно написать заявление, отметили депутаты.

Боясь потерять место, а значит, и стабильный доход, российские мамы и папы, вдобавок к и без того плотному рабочему графику, нередко берут переработки, жертвуя самым главным – временем, проведенным со своими детьми. Что категорически неверно.
Леонид Слуцкий
председатель ЛДПР

Авторы законопроекта подчеркнули, что мера направлена на создание условий, в которых работник сможет уделять больше внимания воспитанию и содержанию детей без ущерба для материального положения. Работодатели должны учитывать семейное положение сотрудников и идти им навстречу, обратил внимание Слуцкий.

Ранее в соцсетях обсуждали результаты исследования эффективности четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплаты. После эксперимента выяснилось, что чем меньше сотрудник трудился, тем лучше себя чувствовал. По мнению авторов, такой эффект связан с ростом самооценки, нормализацией сна и снижением утомляемости.

В ответ на это председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отметил в беседе с Москвой 24, что массовых обращений с просьбой ввести четырехдневку в парламент не поступает. По мнению депутата, законодательное закрепление короткой недели преждевременно и рискованно. Любое такое изменение требует тщательного экономического расчета, чтобы избежать снижения производительности и падения доходов россиян, объяснил он.

Учесть реальность

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Москвой 24 выразила опасение относительно инициативы с 39-часовой рабочей неделей. По ее словам, мера не учитывает некоторые нюансы рынка труда.

"Прежде всего, необходимо понимать текущую ситуацию с рабочим графиком. Стандартная 40-часовая пятидневная неделя применяется не повсеместно. К примеру, в образовании многие учреждения среднего и высшего звена работают по шестидневному графику. Что касается реализации предложения, для государственного сектора подобное изменение может быть закреплено нормативными актами. Однако в частных учреждениях каждый час имеет экономическую цену для работодателя", – пояснила Останина.

Инициативы, не учитывающие эту реальность, рискуют привести к обратному эффекту: вместо поддержки они могут спровоцировать скрытое нежелание нанимать сотрудников с детьми из-за увеличения условных издержек.
Нина Останина
глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

При этом Останина добавила, что, хоть дополнительное время с семьей можно только приветствовать, лишнего часа просто недостаточно для полноценного воспитательного процесса.

Кроме того, она напомнила о мерах поддержки работающих родителей, которые действуют уже сейчас.

"На корпоративном уровне существует понятие "золотой стандарт", который включает единовременные и ежемесячные выплаты при рождении ребенка, подарки к праздникам, организацию семейных мероприятий. Конкретные меры варьируются: некоторые предприятия помогают с ипотекой или даже предоставляют служебное жилье семьям с детьми. На федеральном уровне действует система государственной поддержки: материнский капитал, единое пособие, назначаемое с учетом нуждаемости, а также налоговые льготы. Например, семьи с двумя детьми имеют право на повышенный налоговый вычет", – добавила депутат.

Независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения "Опоры России" Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 отметила, что многие родители, особенно мамы, совмещают профессиональные обязанности с воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. В таких условиях времени на семью часто не хватает.

Также при росте стоимости жизни некоторые вынуждены работать сверхурочно, что еще больше усложняет ситуацию.

"Предлагаемое сокращение могло бы дать определенную гибкость, позволяя решать бытовые вопросы, не прибегая к отгулам. Однако реализация этого предложения сопряжена с рядом серьезных вопросов и потенциальных рисков", – пояснила она.

В первую очередь это вопрос внутренней справедливости: сотрудники без детей могут воспринять эту льготу как дискриминацию, создающую неравные условия труда. Кроме того, существует риск негативной реакции рынка: работодатели, особенно в малом и среднем бизнесе, могут начать скрыто избегать приема на работу родителей, чтобы не сталкиваться с сокращенным графиком.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Также она призвала не игнорировать организационные сложности. К примеру, в непрерывно действующих организациях и экстренных службах пересмотр графиков может привести или к необходимости найма дополнительного персонала, или к увеличению нагрузки на остальной коллектив.

При этом она подтвердила, что среди крупных компаний все чаще внедряются корпоративные программы поддержки, такие как гибкий график или специальные выплаты при рождении ребенка.

"Эти меры становятся частью социальной политики и инструментом борьбы за кадры в условиях их общего дефицита. Таким образом, хотя цель законопроекта – поддержка семьи – заслуживает одобрения, его воплощение требует взвешенного подхода", – уточнила эксперт.

В то числе необходимо тщательно оценить все экономические и социальные последствия, чтобы благое намерение не обернулось дополнительными сложностями и для работников бизнеса, заключила Лоикова.

Веткина Анастасия

обществоистории

