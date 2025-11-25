Психолог Самбурский раскритиковал идею перехода к четырехдневной рабочей неделе

В Сети распространилось исследование, согласно которому пятидневная рабочая неделя негативно сказывается на сотрудниках. Действительно ли это так и возможно ли сократить количество трудовых будней, разбиралась Москва 24.

Все выигрывают?

В соцсетях распространились результаты исследования эффективности четырехдневной рабочей недели: авторы предлагают сделать дополнительный выходной в среду, чтобы улучшить состояние подчиненных. Аналитика была опубликована в журнале Nature Human Behavior.

Чтобы получить такие данные, авторам пришлось провести полугодовой эксперимент: сократить рабочую неделю сотрудников без изменений в зарплате. Участниками эксперимента стали 2 896 работников из 141 компании в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США.

Перед началом эксперимента организациям дали два месяца для того, чтобы оптимизировать процессы, включая отказ от неэффективных совещаний. А у контрольной группы из 12 компаний трудовой график остался без изменений.

Для оценки психологического состояния участников использовались специальные опросники, где предлагалось ответить на вопросы, вроде какие чувства вызывает работа и как сотрудники оценивают свое психологическое состояние. В конце исследования повторное тестирование показало значительное улучшение показателей: снижение уровня выгорания, рост удовлетворенности работой, улучшение психического и физического здоровья. В контрольной группе подобных изменений не наблюдалось.

Эксперимент выявил прямую зависимость: чем меньше часов сотрудник уделял работе, тем заметнее были улучшения в его состоянии. Этот эффект объясняется тремя ключевыми факторами: ростом самооценки, нормализацией сна и снижением утомляемости.

Кроме того, отдельно исследователи решили проверить, приводит ли работников к стрессу короткая неделя из-за сжатых сроков выполнения обязанностей. Социолог Бостонского колледжа Вэнь Фань, ведущий автор исследования, опровергла эти предположения.

"Напротив, уровень стресса у сотрудников снизился", – подчеркнула эксперт.

Отмечается, что более 90% организаций-участниц решили сохранить четырехдневную неделю после окончания эксперимента.

"Постоянная внутренняя тревога"

В России уже не раз обсуждалась возможность введения четырехдневной недели. Однако в комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов не поступало большого количества писем с просьбами о такой корректировке будней, отметил в разговоре с Москвой 24 его председатель Ярослав Нилов.

По словам депутата, существуют единичные обращения, которые скорее носят частный характер, чем массовый.

"Что касается законодательного регулирования, то таких предложений в повестке нет, и они были бы преждевременны и даже опасны. Любое изменение должно быть тщательно экономически просчитано, чтобы не было негативных последствий. Мы не можем допустить снижения производительности труда или падения заработков", – сказал парламентарий.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Важно помнить, что многие граждане работают сдельно и их доход напрямую зависит от объема произведенной продукции или оказанных услуг. Просто переложить эту нагрузку на работодателя невозможно – это ударит по бюджетам всех уровней и по коммерческому сектору. Кто-то должен компенсировать выпадающие рабочие часы, и сделать это можно только через технологический прогресс, но это долгий эволюционный путь.

По словам депутата, на сегодняшний день некоторые категории сотрудников уже де-факто перешли на укороченную неделю благодаря гибким формам занятости, таким как удаленная работа.

"Рынок сам отрегулировал этот процесс во многом благодаря опыту, полученному во время пандемии. Некоторые выполняют задачи, не теряя в доходе, а иногда даже повышая производительность", – отметил Нилов.

Говоря о том, насколько удачна идея сделать выходной в среду, как полагают авторы исследования, то депутат посчитал ее неэффективной. По его мнению, в четырехдневной рабочей неделе логичнее сделать пятницу дополнительным днем отдыха.

Однако, говоря об инициативе в целом, Нилов предложил посмотреть на нее с иной стороны.

"Мое видение заключается в создании гибких условий. Например, дать возможность отрабатывать один час в течение четырех дней, чтобы сократить пятницу. Такой подход сохраняет баланс интересов", – добавил он.

Пока же любые вопросы о законодательном регулировании преждевременны – необходимо дать рынку труда самостоятельно созреть для этих изменений, подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 не согласился с авторами исследования в том, что проблема быстрого выгорания сотрудников к середине недели связана с пятидневными рабочими буднями.

"70% выгорают не из-за объема задач, а потому что не могут распределить свои силы и находятся в состоянии постоянной внутренней тревоги. Если к четвергу в режиме 5/2 человек уже "падает", это показатель высокого уровня тревожности, а не физической усталости. В таком случае дополнительный выходной в среду стал бы не днем отдыха, а способом избегания этого состояния – подчиненный будет либо прокрастинировать, либо доделывать незавершенные задачи", – объяснил психолог.

По словам специалиста, корень проблемы лежит в личном отношении к работе и организации процесса.

"Сотрудники в состоянии тревоги живут в режиме "боевой готовности" – боятся гнева начальника, невыполненных контрактов. Это напряжение не снимается ни медитациями, ни трекингом сна, ни дополнительным выходным. Оно требует системных изменений в подходе к работе", – сказал он.



Станислав Самбурский клинический психолог Главный разрушитель продуктивности – постоянные отвлечения. Большинство офисных сотрудников не могут сосредоточиться на одной задаче из-за бесконечных уведомлений из мессенджеров и почты. Они не работают, а постоянно "дергаются", что создает хронический стресс и ощущение вымотанности при нулевой реальной продуктивности. Решение – в жестком структурировании рабочего дня. Например, блокировка уведомлений во время выполнения задач. Тот же метод Pomodoro (25 минут фокуса и 5 минут перерыва) позволяет мозгу глубоко погружаться в процесс.

Также важны четкое разделение коммуникаций и защита утренних часов. Первая половина дня – всегда самая продуктивная, и это время должно быть посвящено самостоятельной работе, а коллективные обсуждения и совещания лучше переносить на вторую половину.

Кроме того, руководителям стоит создавать среду, где ценится глубокая работа, а не реактивность. Когда сотрудники учатся концентрироваться, разделять задачи и отдых, уважать время друг друга, необходимость в дополнительном выходном отпадает сама собой. Люди устают не от работы, а от хаотичного режима, в котором они постоянно "дергают" сами себя и своих коллег, заключил Самбурский.