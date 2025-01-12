Депутат Нилов: Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю

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В России со временем может быть введена четырехдневная рабочая неделя. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей – это просто будет сделать невозможно", – приводит его слова РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что это сокращение рабочего времени должно быть чем-то компенсировано, либо финансами, либо технологиями. Нилов считает, что именно технологии должны взять на себя эту компенсационную функцию.

"Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие", – резюмировал он.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента проект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. Авторы инициативы отметили, что общая норма, которая закрепляла бы приоритет трудоустройства российских граждан, в Трудовом кодексе страны сейчас отсутствует.

В ГД также предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных и одиноких родителей. Эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких предприятий.