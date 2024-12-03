Депутаты от ЛДПР предложили закрепить приоритетное право трудоустройства россиян

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента проект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России, передает РИА Новости.

Поправки предлагается внести в статьи 327.1 и 351.5 Трудового кодекса РФ. В пояснительной записке указано, что если невозможно обеспечить занятие вакантной должности россиянами, то работодатель заключает трудовой договор с иностранцами или лицами без гражданства.

Авторы инициативы отметили, что общая норма, которая закрепляла бы приоритет трудоустройства российских граждан, в Трудовом кодексе страны сейчас отсутствует.

По словам Слуцкого, число желающих зарабатывать в России мигрантов становится с каждым годом больше. Работодатели, считает он, предпочитают привлекать более дешевую рабочую силу для сокращения расходов, однако у такой экономии есть обратная сторона. Парламентарий уточнил, что в РФ мигранты снижают качество товаров и услуг, и занимают рабочие места.

"Работа, хорошие условия, высокая зарплата должны быть в первую очередь у россиян", – добавил Слуцкий.

По мнению авторов законопроекта, его реализация обеспечит приоритет трудоустройства россиян, сократит число мигрантов, незаконно находящихся в РФ, а также будет способствовать увеличению числа иностранцев, работающих на законных основаниях.

Ранее сообщалось, что в Москве усилится контроль за соблюдением миграционного законодательства. В ближайшее время трудовым мигрантам нужно будет оформить электронное удостоверение иностранных граждан – именная пластиковая карта с чипом и QR-кодом. Все это позволит сотрудникам МВД быстро проверять необходимую информацию.