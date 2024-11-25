В ГД внесен проект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык детей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Государственную думу внесен законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Согласно проекту, иностранные граждане могут быть приняты на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность нахождения в РФ. При этом при приеме в школу надо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.

Предполагается, что тест на знание языка будет проходить бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. При этом методическое обеспечение проведения теста, организация разработки диагностических материалов для проведения, критерии оценки знания языка, а также определение минимального числа баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

По словам Володина, законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов, не знающих русский язык, Госдума планирует рассмотреть 10 декабря.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев также заявлял, что России пора заканчивать с приемом в школы детей иностранцев без знания русского языка. По мнению политика, от этого страдает общий уровень образования. Медведев говорил, что низкоквалифицированные мигранты должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности.

В свою очередь, в РПЦ поддержали проект, назвав его верным. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал ядром России русский православный народ, который объединяет многонародную страну.