Путин подписал закон о штрафах за подделку документов мигрантов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для юридических лиц за подделку документов, если это было сделано с целью организации нелегальной миграции.

В соответствии с законом, теперь отдельно рассматривается ситуация, когда документы, печати, штампы или бланки используются, подделываются, передаются или продаются с целью организации нелегальной миграции.

В том числе это касается ситуаций, когда иностранец совершает незаконные действия, чтобы нарушить правила въезда в Россию, перемещения по ее территории, правила миграционного учета или порядок выбора места пребывания или жительства в РФ.

Для организаций предусмотрены штрафы в размере от 5 до 10 миллионов рублей с изъятием инструмента, использованного для нарушения закона. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится и составит от 10 до 60 миллионов рублей.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения в РФ тяжких и особо тяжких преступлений. Изменения могут внести в УК и УПК России.

Новые нормы предлагают, что виновных в организации незаконной миграции будут наказывать лишением свободы по меньшей мере на 8 лет и штрафом в размере 3–5 миллионов рублей.