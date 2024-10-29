ГД приняла закон о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции

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В ходе пленарного заседания Госдума приняла в третьем, финальном чтении законопроект, вводящий лишение свободы на срок до 15 лет в качестве наказания за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения в России тяжких и особо тяжких преступлений.

Подразумевается, что изменения будут внесены Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. В частности, необходимо дополнить статью УК РФ "Организация незаконной миграции". В нее будет включена новая часть, в соответствии с которой указанное преступление отнесут к числу особо тяжких.

Новые нормы предполагают, что виновных в организации незаконной миграции будут наказывать лишением свободы по меньшей мере на 8 лет и штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей.

Кроме того, Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. В соответствии с ним, такие предложения будут включаться в реестр запрещенной информации. Также закон будет распространяться на ресурсы, описывающие способы организации нелегальной миграции.

По мнению парламентариев, принятие этой нормы позволит обеспечить внесудебную блокировку подобных данных. При этом основанием для таких действий со стороны Роскомнадзора станет решение генерального прокурора РФ или его заместителя, вынесенное по факту обнаружения распространяемой с нарушением закона информации.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить для юридических лиц повышенные меры административной ответственности за подделку документов при организации незаконной миграции. Максимальный штраф при повторном нарушении достигнет 60 миллионов рублей.