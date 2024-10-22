ГД одобрила в I чтении штрафы за подделку документов при организации незаконной миграции

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, предлагающий установить для юридических лиц повышенные меры административной ответственности за подделку документов при организации незаконной миграции. Максимальный штраф при повторном нарушении достигнет 60 миллионов рублей.

Также в первом чтении нижняя палата парламента приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов, на которых размещаются предложения о предоставлении незаконных услуг в области миграции, а также организации незаконной миграции.

Предполагается, что подобная информация будет включаться в реестр запрещенной. По мнению авторов законопроекта, такое решение позволит обеспечить внесудебную блокировку этих данных.

Вместе с тем 16 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, или для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в России.

Инициатива изначально была направлена в нижнюю палату парламента вместе с пакетом других предложений, связанных с улучшением миграционной политики. Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также вице-спикер палаты парламента и глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.

