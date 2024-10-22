ГД одобрила в I чтении запрет посредничества при оценке знаний русского языка у мигрантов

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение запрета на передачу третьим лицам прав и обязанностей по организации и проведению комплексного экзамена по русскому языку для мигрантов. Решение принято на пленарном заседании во вторник, 22 октября.

В настоящий период иностранный гражданин, желающий получить разрешения на временное проживание, а также вид на жительство, разрешение на работу или патент, обязан подтвердить владение русским языком, знание истории государства и основ российского законодательства. Однако, как указали авторы проекта в пояснительной записке к нему, действующий порядок предусматривает возможность привлечения образовательными учреждениями для проведения экзамена третьих лиц, с которыми был заключен соответствующий договор.

По мнению авторов инициативы, это приводит к тому, что данную работу могут осуществлять сторонние организации. В связи с этим были выявлены факты нарушений миграционного законодательства РФ, а также формирования подложных экзаменационных документов, при которых в действительности мигрантов не проверяли на знание языка.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 15.1 закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", которая регламентирует процесс подтверждения знаний иностранными гражданами.

В частности, предлагается запретить организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать свои права и обязанности третьим лицам. Их также нельзя будет привлекать к организации проведения экзамена в части приема документов и информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена.

Вместе с тем документ предлагает установить исключительное полномочие правительства России на определение перечня образовательных организаций, которые будут получать право на проведение экзамена. Составление этого списка будет осуществляться на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД и Рособрнадзором. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить высокую степень контроля и качества проведения экзамена.

Комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил этот законопроект 11 октября.

Ранее комиссия Госдумы по миграционной политике также начала готовить изменения в законодательство, направленные на введение обязательной диагностики детей мигрантов и их подготовки к обучению до принятия в российские школы. Ситуация, когда ученик не понимает языка, не только создает проблемы для самого ребенка, но и приводит к конфликтам в учреждении, заявляла по этому поводу вице-спикер ГД Ирина Яровая.