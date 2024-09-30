Депутат Яровая: ГД обязует проверять детей мигрантов на знание языка до принятия в школы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комиссия ГД по миграционной политике начала готовить изменения в законодательство, направленные на введение обязательной диагностики детей мигрантов и их подготовки к обучению до принятия в российские школы. Об этом сообщила глава комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Без знания языка обучение в школе невозможно, оно создает проблемы и для самого ребенка, который не знает язык, и создает конфликтную ситуацию в самой школе", – цитирует депутата ТАСС.

Яровая также добавила, что проблемы возникают и у учителей, так как в РФ нет норм решения таких трудностей. Она отметила, что соответствующие поручения были даны комиссией Минпросвещения РФ. Однако ГД уже начала готовить соответствующие поправки.

Кроме того, законопроекты, направленные на противодействие незаконной миграции в РФ, уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

"Сегодня (30 сентября. – Прим. ред.) состоялась комиссия правительства РФ и наши законопроекты полностью поддержаны без замечаний, равно как наши предложения полностью поддержаны Верховным судом", – привел слова Яровой "Интерфакс".

Один из проектов предполагает дополнение статьи "Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт" КоАП РФ пунктами о повышении меры ответственности юрлиц за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции.

Это также касается нарушения правил въезда в РФ, миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию РФ, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в РФ.

Другая инициатива предлагает усиление ответственности в вышеописанной статье за подделку иных документов, подтверждающих наличие у лица права или освобождение его от обязанности.

Помимо этого, поправки коснутся и статьи "Обстоятельства, отягчающие наказание" УК РФ, согласно которым совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, будет являться обстоятельством, отягчающим наказание.

На текущей неделе ГД начнет рассматривать 5 проектов о миграционной политике. Их введут уже 1 октября.

Например, планируется ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, на которых размещены предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов, а также реализации поддельных документов. Вместе с тем в стране могут полностью запретить участие посреднических организаций в приеме экзаменов у иностранных граждан.

