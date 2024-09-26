Срок брака с россиянином для получения РВП в упрощенном порядке могут увеличить до 3 лет

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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил и рекомендовал палате принять поправки, увеличивающие срок нахождения в браке с гражданином России до трех лет для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Об этом пишет РИА Новости.

Поправки были одобрены ко второму чтению законопроекта о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Изначально проектом устанавливался срок нахождения в браке в два года для получения РВП.

Законопроект был направлен сенаторами Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой, Юрием Валяевым и депутатом Виктором Водолацким в Госдуму еще в ноябре 2023 года. Выдвинутое предложение направлено на совершенствование миграционного закона для пресечения незаконного получения иностранцами РВП.

В первом чтении его приняли в апреле 2024-го. Помимо этого, в рамках соответствующего законопроекта предлагается аннулировать разрешение и вид на жительство, если по приговору суда было принято решение отменить усыновление иностранцем ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином РФ недействительным.