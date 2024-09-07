Депутат ГД Васильев оценил идею запретить мигрантам привозить свои семьи в РФ

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Инициатива депутатов запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ заслуживает особого внимания. Об этом заявил лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, передает телеграм-канал фракции.

Васильев добавил, что его коллеги по партии, а также депутаты из других политических объединений, продолжают работу над законодательным урегулированием миграционной политики.

Соответствующий законопроект планировали внести в ГД депутаты от ЛДПР. Ожидалось, что ограничения коснуться лишь низкоквалифицированных рабочих, которые пребывают в стране на основании трудового договора или патента, не имея других законных оснований на проживание в стране. Граждан РФ и членов семей иностранцев с высокой квалификацией запрет не коснется.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что без миграционной политики страна "просто треснет". При этом он назвал ее сложной и тонкой вещью. По словам Медведева, простого решения миграционного вопроса быть не может, поскольку страна должна иметь разные трудовые ресурсы.

