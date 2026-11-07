Московский ФК "Торпедо" победил "Нефтехимика" в Первой лиге

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Московский футбольный клуб "Торпедо" в 17-м туре первенства России по футболу среди команд Первой лиги победил нижнекамского "Нефтехимика" со счетом 1:0 (0:0).

Игра прошла в Москве на новом стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Встреча стала первым официальным событием на арене с момента ее закрытия на реставрацию в 2020 году.

Первый гол забил игрок "Торпедо" Александр Юшин – он отличился на 62-й минуте ударом с линии штрафной площади. Гол остался единственным и принес три очка столичной команде.

После матча "Торпедо" занимает в турнирной таблице третье место, он набрал 32 очка. Следующая игра клуба пройдет в Ульяновске. Команда "Торпедо" сразится с местной "Волгой" 14 ноября.

Ранее состоялась церемония открытия московского стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова после реконструкции. Перед матчем 17-го тура Первой лиги с "Нефтехимиком" болельщикам представили новую трибуну, названную в честь прославленного форварда, а затем началась официальная часть.

Зрителям рассказали о ключевых этапах истории клуба – от основания в 1924 году до сегодняшнего дня. Перед игрой на стадионе устроили театрализованное представление. Открывать трибуну выпало генеральному директору "Торпедо" Владимиру Леонченко.