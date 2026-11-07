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07 ноября, 21:43

Происшествия

Подросток из Дагестана "заминировал" лагерь в Кемеровской области после жалоб знакомой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Дагестане задержали 15-летнего подростка, разместившего в социальной сети ложное сообщение об опасных предметах в лагере в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Публикация появилась на странице детского оздоровительно-образовательного профессионального центра. В ней говорилось о том, что в здании есть опасные предметы. Администрацию призывали эвакуировать людей.

Прибывшие на место полицейские вместе с экстренными службами проверили здание, но никаких опасных предметов не нашли. Как объяснили в МВД, летом подросток познакомился с девочкой, которая отдыхала в этом центре.

Позже она пожаловалась ему, что один из ребят постоянно обижает остальных и конфликтует со всеми. Чтобы разобраться с обидчиком, подросток решил его напугать и написал сообщение об угрозе.

Против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Его родителей также привлекут к ответственности.

Ранее в Москве задержали 16-летнего подростка за поджог топливораздаточной колонки на автозаправке, расположенной на МКАД. По предварительным данным, молодой человек использовал для поджога легковоспламеняющуюся жидкость, после чего скрылся с места происшествия. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Полицейские задержали подозреваемого в течение нескольких часов. Подросток пояснил, что действовал под руководством неизвестных лиц, которые запугали его и вынудили поджечь колонку. Возбуждено уголовное дело, юноша находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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