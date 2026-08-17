В Петербурге задержан 15-летний подросток по делу о теракте на ж/д

Фото: МАХ/"Западное МСУТ СК России"

В Санкт-Петербурге задержан 15-летний местный житель, которого обвиняют в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, вечером 14 августа подросток купил легковоспламеняющуюся жидкость и монтировку, после чего отправился на станцию Ручьи в Калининском районе города. Там он поджег трансформаторную подстанцию. Действовал юноша по указанию куратора, которое получил через мессенджер Telegram.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Следователи совместно с сотрудниками регионального управления на транспорте МВД России, местного линейного отдела МВД России на транспорте, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Росгвардии задержали подозреваемого.

Суд избрал задержанному меру пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Ранее в Балашихе 15-летняя девочка попыталась поджечь автозаправочную станцию. Инцидент произошел на Керамической улице. Прибывшие полицейские задержали школьницу и доставили в отдел. На допросе девочка рассказала, что в одном из мессенджеров вступила в переписку с незнакомцем, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил к совершению преступления.

