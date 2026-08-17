Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 21:10

Происшествия

В Петербурге задержан 15-летний подросток по делу о теракте на ж/д

Фото: МАХ/"Западное МСУТ СК России"

В Санкт-Петербурге задержан 15-летний местный житель, которого обвиняют в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, вечером 14 августа подросток купил легковоспламеняющуюся жидкость и монтировку, после чего отправился на станцию Ручьи в Калининском районе города. Там он поджег трансформаторную подстанцию. Действовал юноша по указанию куратора, которое получил через мессенджер Telegram.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Следователи совместно с сотрудниками регионального управления на транспорте МВД России, местного линейного отдела МВД России на транспорте, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Росгвардии задержали подозреваемого.

Суд избрал задержанному меру пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Ранее в Балашихе 15-летняя девочка попыталась поджечь автозаправочную станцию. Инцидент произошел на Керамической улице. Прибывшие полицейские задержали школьницу и доставили в отдел. На допросе девочка рассказала, что в одном из мессенджеров вступила в переписку с незнакомцем, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил к совершению преступления.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика