Герой мема "борщ с капустой, но не красный" рассказал о пережитой белой горячке

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Герой популярного в начале 2010-х годов мема "борщ с капустой, но не красный" Никита Литвинков признался, что в 2015 году переживал острый алкогольный делирий, известный как белая горячка. Он рассказал об этом в интервью наркологу Василию Шурову, запись которого опубликована в соцсети "ВКонтакте".

По словам Литвинкова, состояние сопровождалось параноидными кошмарами и галлюцинациями – тактильными и визуальными. Он добавил, что его "поливали водой".

В тот момент герой мема работал музыкальным руководителем в детском лагере. Когда ему стало плохо, он отправился в медицинский пункт, где ему предложили выпить валерьянку. Литвинков добавил, что белая горячка в итоге прошла сама.

Ранее сооснователь группы "Руки Вверх!" Алексей Потехин опроверг слухи о проблемах с алкоголем. Они появились после видео с его выступления – подписчики обратили внимание на внешний вид и поведение музыканта, заподозрив, что он злоупотребляет спиртным. Потехин подчеркнул, что у него нет проблем с алкоголем, и предположил, что они могут быть скорее у самих комментаторов.

