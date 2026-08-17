Захарова заявила, что посол Японии прибудет в МИД РФ 18 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Посол Японии в Москве Акира Муто прибудет в МИД России во вторник, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции о том, что японский посол не явился по вызову под предлогом недомогания, Муто "резко почувствовал себя лучше" и прибудет в министерство в связи с вызовом.

Захарова уточнила, что посол приедет в здание МИД на Смоленской площади.

13 августа Владимир Путин впервые прилетел на курильский остров Итуруп. Во время учений Тихоокеанского флота он заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает ее безопасности.

МИД Японии выразил протест, заявив, что считает четыре южных острова Курильской гряды частью своего государства. Позднее был вызван посол России Николай Ноздрев, который донес до японских дипломатов позицию, согласно которой южные Курилы являются неотъемлемой частью России.

Позже Лавров рассказал, что посол Японии был вызван в связи с неприемлемыми заявлениями премьера страны Санаэ Такаити о визите Путина на Курилы. Однако он якобы не смог приехать в здание МИД. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это вызывает удивление, поскольку диппредставитель славится энергией и активностью.

