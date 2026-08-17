ЦИК пересмотрит федеральный бюллетень после снятия "Яблока" с выборов 18 августа

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Центризбирком России на заседании 18 августа рассмотрит вопрос о корректировке избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Соответствующий пункт включен в повестку заседания комиссии.

Необходимость изменений возникла после того, как 17 августа Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу партии "Яблоко" и оставил в силе решение суда первой инстанции об отмене регистрации федерального списка партии. Таким образом, решение вступило в законную силу.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, после получения решения суда Центризбирком обязан внести изменения в бюллетень, для чего комиссия должна принять отдельное решение.

С иском об отмене регистрации "Яблока" на выборах в Госдуму обратился председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Верховный суд удовлетворил его 10 августа, а 17 августа отклонил апелляционные жалобы на данное решение.

Суд установил, что партия нарушила авторские права при проведении агитации, а также получала денежные средства от лиц, которые финансировались из иностранных источников.

