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17 августа, 19:48

Мэр Москвы

Собянин: школьники из Москвы завоевали кубок на инженерно-космическом конкурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники в составе сборной России завоевали кубок и три диплома призера на Международном инженерно-космическом конкурсе в Китае. Сергей Собянин поздравил триумфаторов в своем канале в МАХ.

Мэр рассказал, что Россия впервые участвовала в состязании. В сборную России, соперниками которой стали 9 команд, вошли 11 ребят. Четверо из них представляют Москву: Софья Векшина из 10-го класса онлайн-школы "БИТ", Егор Дрыгин из 11-го класса "Первой школы", Артемий Коротков из 11-го класса Бауманской инженерной школы № 1580 и Анна Куцова из 11-го класса школы Центра педагогического мастерства.

Конкурс Global Future Space Scholars Meet – не классическая олимпиада, а инженерный проектный конкурс в формате бизнес-симуляции по космической тематике. В этом году участники должны были разработать с нуля проект промышленного космического города в поясе астероидов.

Эксперты оценивали инженерную и научную обоснованность решений, реалистичность проектов, умение работать в команде, а также качество защиты и ответов на вопросы. Подготовка сборной проходила под руководством наставников из Центрального университета и "Роскосмоса".

Собянин поздравил школьников и пожелал им новых побед и интересных научных разработок.

Ранее школьник из Москвы Александр Пивоваров победил в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая состоялась в Казахстане. В соревнованиях принимали участие 465 учащихся из более чем 100 стран. Россию представляли 8 школьников, получившие 7 золотых и 1 бронзовую медаль.

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