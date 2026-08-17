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17 августа, 20:37

Спорт

FairSquare призвала FIFA не допустить Инфантино до выборов главы организации

Фото: AP Photo/Jorge Saenz

Некоммерческая организация FairSquare направила письмо в комитет по управлению, аудиту и соблюдению правил Международной федерации футбола (FIFA) с требованием признать действующего главу организации Джанни Инфантино не имеющим права баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает портал The Athletic.

В письме FairSquare подчеркивает, что для Инфантино предстоящий срок должен стать четвертым, тогда как регламент FIFA ограничивает руководство организацией тремя сроками. Сам Инфантино ранее заявлял, что его первый срок не должен учитываться, поскольку он был избран на внеочередном конгрессе FIFA.

Ранее FairSquare уже подавала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК), связанную с действиями Инфантино. По информации источника, жалоба касалась отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

FairSquare утверждает, что Инфантино нарушил клятву, которую он произнес в 2020 году в офисе МОК в Лозанне, заявив, что будет действовать независимо от коммерческих и политических интересов. МОК отказался рассматривать жалобу.

Ранее все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение бойкотировать турниры FIFA в связи с планами Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. На фоне критики со стороны футбольного сообщества Инфантино отказался от проекта FIFA Forward Enterprise.

При этом UEFA все еще планирует организовать независимую проверку продажи доли прав. Существует вероятность, что президент FIFA согласился получить прибыль от турнира по цене ниже рыночной.

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