The Guardian: UEFA проведет независимую экспертизу по продаже прав на ЧМ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) планирует организовать независимую проверку продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам главой Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, существует вероятность, что президент FIFA согласился получить прибыль от турнира по цене ниже рыночной.

"Это выглядит как заниженное предложение. Очевидные финансовые выгоды от дальнейшего расширения, которые потребовали бы инвесторы – больше команд, больше регулярных чемпионатов мира, больше клубных чемпионатов мира, – не учтены в цене", – говорит источник.

На фоне критики со стороны футбольного сообщества Инфантино отказался от проекта FIFA Forward Enterprise. Руководство FIFA провело экстренную встречу в Марокко с участием главы организации и членов правления.

UEFA намерен продолжить добиваться отстранения Инфантино, используя более тщательную проверку его плана. Союз уже провел переговоры и официальное исследование с несколькими аналитиками рынка для получения независимой оценки.

Все 55 членов UEFA приняли решение бойкотировать турниры FIFA в связи с планами Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. По информации СМИ, организация согласовывала свои намерения с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. При этом предложение было разработано втайне.

На фоне этого руководители UEFA, Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (CONCACAF) выразили готовность бойкотировать заседания Совета FIFA и ее комитетов. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) отозвала письмо в поддержку переизбрания Инфантино.

Позже FIFA заявила о планах восстановить репутацию после проекта Инфантино. Организация также извинилась перед своими участниками.