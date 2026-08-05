Sky Sports: Джанни Инфантино созвал экстренное совещание с высшим руководством FIFA

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Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино созывает экстренное совещание руководства организации. Причиной стал кризис, возникший после скандала с продажей прав на чемпионат мира по футболу, сообщает RT со ссылкой на Sky Sports.

Встреча пройдет в Марокко, на нее приглашены все высокопоставленные чиновники FIFA. Каких-либо подробностей портал не привел.

Планы Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам привели к тому, что все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решили бойкотировать турниры FIFA.

По информации СМИ, организация согласовывала свои намерения с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. При этом предложение было разработано втайне.

В связи с этим руководители UEFA, Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (CONCACAF) готовы бойкотировать заседания Совета FIFA и ее комитетов. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) отозвала письмо в поддержку переизбрания Инфантино.

Комментируя ситуацию, журналист Ромен Молина сообщил, что Инфантино может уйти с должности уже в скором времени. Он возглавил FIFA в 2016 году, а потом переизбирался на пост в 2019 и 2023 годах. Новые выборы должны состояться 18 марта 2027 года.