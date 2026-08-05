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05 августа, 09:57

Спорт

Бывший глава FIFA Блаттер предложил избрать вместо Инфантино женщину

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Бывший президент Международной федерации футбола (FIFA) Зепп Блаттер предложил кандидатуру представительницы Норвегии Лизы Клавенесс на пост главы организации. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на соцсети Блаттера.

По его словам, Клавенесс заслуживает высочайшего уважения.

"Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не плыл по течению. Для FIFA настало время женщине возглавить организацию", – заявил Блаттер.

Клавенесс – бывшая футболистка сборной Норвегии, ей 45 лет. В 2022 году она была избрана президентом Норвежской футбольной ассоциации (NFF).

Ранее все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение бойкотировать турниры FIFA в связи с планами президента организации Джанни Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

По информации СМИ, FIFA согласовывала свои намерения с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. При этом предложение было разработано втайне.

В связи с этим руководители UEFA, Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (CONCACAF) готовы бойкотировать заседания Совета FIFA и ее комитетов. Также рассматривается возможность создания альтернативных международных соревнований.

Комментируя ситуацию, журналист Ромен Молина сообщил, что Инфантино может уйти с должности в FIFA уже в скором времени. Он возглавил организацию в 2016 году, а потом переизбирался на пост в 2019 и 2023 годах.

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