The Times: UEFA, AFC и CONCACAF начали обсуждать альтернативу турнирам FIFA

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Руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (CONCACAF) обсуждают меры давления на Международную федерацию футбола (FIFA). Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Times.

По данным источников издания, организации готовы бойкотировать заседания Совета FIFA и ее комитетов, а также не ратифицировать решения федерации, если Джанни Инфантино не покинет пост президента. Кроме того, рассматривается возможность создания альтернативных международных соревнований.

"Все настроены очень решительно, сейчас нет никаких шагов назад", – отметил один из источников.

Ранее все 55 членов UEFA приняли решение бойкотировать турниры FIFA в связи с планами Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. После этого журналист Ромен Молина сообщил, что Инфантино может уйти с должности в FIFA уже в скором времени.

Кроме того, сообщалось, что клубный ЧМ по футболу может не состояться в 2029 году из-за отсутствия договоренностей между ведущими европейскими клубами и FIFA по поводу участия в турнире. Ряд стран предложили организовать чемпионат на своей территории, среди них Бразилия, Германия, Новая Зеландия, Англия, Мексика.