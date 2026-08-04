Мужская сборная РФ по волейболу отказалась от участия в ЧМ-2027 в Польше

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Мужская сборная России по волейболу не выступит на чемпионате мира, который пройдет в Польше с 10 по 26 сентября 2027 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Решение принято из соображений безопасности. Как заявил президент ВФВ Станислав Шевченко, на турнире будет "критически мало спорта и очень много политики".

Однако с решением федерации в беседе с РИА Новости не согласился бывший игрок сборной Алексей Спиридонов. По его словам, если команду допустили до соревнований, то отказываться не стоило.

"Я считаю, что это неправильное решение. Если нас допустили, то какая разница, где играть – в Польше или на Луне? Мы и так были в бане почти пять лет, а тут нас допускают – зачем отказываться? Мы уже играли в Польше в 2014 году, и обстановка была не сильно лучше. Нас освистывали, мы ходили с охраной, но как-то же играли, ничего страшного, пережили это", – сказал собеседник агентства.

При этом ВФВ объявила о возвращении сборных России в Лигу наций в 2027 году. В связи с этим количество участников турнира будет расширено с 18 до 19 команд как у мужчин, так и у женщин. Это дает российской команде теоретический шанс отобраться на Олимпийские игры.

Мужская сборная трижды участвовала в Лиге наций и дважды побеждала. Лучший результат женской команды – восьмое место в 2018 и 2021 годах. Женская сборная России, в отличие от мужской, сможет выступить на следующем чемпионате мира – он пройдет в США и Канаде.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) допустила россиян до своих соревнований во всех дисциплинах. В связи с этим ВФВ будет работать над возможностью приступить к подготовке к отбору на Олимпийские игры в 2028 году.