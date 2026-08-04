Маркетолог Соловьева: цены на Wildberries не увеличатся из-за переезда складов в Казахстан

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Резкого удорожания товаров на Wildberries в связи с возможным перемещением складских мощностей маркетплейса на территорию Казахстана в ближайшее время не произойдет. Об этом News.ru сообщила спикер Высшей школы экономики (ВШЭ) и член Совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Елена Соловьева.

По ее словам, имеющихся у компании финансовых и управленческих резервов должно хватить, чтобы сгладить логистические издержки и не допустить скачка конечных цен для покупателей. Соловьева пояснила, что Wildberries работает на высококонкурентном рынке – рядом с Ozon, "Яндекс Маркетом" и Lamoda. Резкое повышение цен грозит потерей доли рынка в пользу этих игроков.

"Поэтому компания скорее пойдет на снижение собственной маржи или оптимизацию других статей расходов, чем переложит издержки на покупателя. Так что даже если часть товаров действительно начнет идти через казахстанские склады, для конечного потребителя в России это останется практически незаметным", – отметила эксперт.

Ранее стало известно, что Wildberries может разместить свои склады в Казахстане. При этом министерство торговли и интеграции республики пока не получало официального обращения от компании по этому вопросу. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Атаки на логические центры Wildberries продолжаются с 18 июля. Обстрелам подверглись склады в Электростали, Котовске, Краснодаре, Невинномысске, Симферополе и в других городах. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, за прошлую неделю от ударов пострадали как минимум 10 сотрудников компании.

