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04 августа, 15:50

Шоу-бизнес

Суд не отпустил экс-продюсера Олега Газманова из СИЗО

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему продюсеру певца Олега Газманова Филиппу Россу, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника заседания.

Суд постановил оставить Россу под стражей еще на месяц и один день. При этом Газманов направлял в суд ходатайство об изменении меры пресечения. Это было связано с тем, что Росса выплатил певцу 12 миллионов рублей, тогда как общая сумма ущерба оценивается в 17,5 миллиона рублей.

Дело в отношении экс-продюсера было заведено 5 марта. Его обвиняют в том, что он обманом похищал средства в особо крупном размере, а также регулярно передавал неустановленным гражданам произведения Газманова и права на их использование в фильмах.

В результате артисту был причинен моральный вред и материальный ущерб в крупном размере. В суде Росса утверждал, что с ним не проводили следственные мероприятия. Также он указывал, что почти не слышит на одно ухо и ранее перенес легочную болезнь.

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