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04 августа, 12:48

Происшествия

Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел в результате атаки БПЛА

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Склад Wildberries в Самарской области выгорел полностью на площади 160 тысяч квадратных метров в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства.

По его словам, общая площадь территории маркетплейса составляла 180 тысяч "квадратов". Из нее в целости остался только административный корпус.

"Все товары уничтожены", – констатировал Гурков.

Помещение Wildberries подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2 августа. Удар привел к возгоранию на объекте. В связи со случившимся логистические операции были были перестроены, а прием поставок и отгрузку заказов начали осуществлять на других объектах.

Всего за минувшую неделю атаки пришлись на крупные региональные логистические и сортировочные центры в пяти субъектах страны. В частности, в Пензенской области комплекс атаковали около 15 БПЛА, а объекты маркетплейса в Удмуртии, находящиеся в Сарапуле и Ижевске, были обстреляны дважды. В общей сложности пострадали 10 сотрудников компании.

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