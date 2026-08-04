SCMP: женщина в Китае выжила после того, как упала с 18-го этажа во время ссоры с парнем

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Жительница провинции Чжэцзян осталась жива после падения с балкона квартиры, расположенной на 18-м этаже, откуда она выпала во время ссоры с парнем, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

Дядя пострадавшей рассказал, что ссора между ней и ее молодым человеком длилась несколько часов – женщина решила расстаться и уже приобрела билеты, чтобы вернуться к семье, живущей в провинции Юньнань.

В какой-то момент мужчина забрал у сожительницы телефон и удостоверение личности, а также запер дверь квартиры, не позволяя ей уйти. В итоге китаянка выбежала на балкон и сорвалась вниз. Падение смягчили дерево и густые кусты под домом.

Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее травмы головы, легких, печени и селезенки, а также множественные переломы таза и обеих ног. Пациентке уже провели две операции, впереди – еще одно хирургическое вмешательство и длительная реабилитация.

Семья китаянки отметила, что ей очень повезло: всего в нескольких метрах от кустов находилась бетонная площадка, падение на которую практически не оставило бы шансов выжить.

После случившегося родственники женщины запретили мужчине навещать ее в больнице. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее из окна квартиры на 5-м этаже в Ульяновске выпал 3-летний ребенок. Мальчик пострадал, его госпитализировали и оказывают ему всю необходимую помощь. Обстоятельства, при которых он выпал из окна, выясняются. В Ульяновской областной детской больнице отметили, что такие инциденты чаще всего происходят, когда дети опираются на противомоскитную сетку – она не рассчитана на вес ребенка.

