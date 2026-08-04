28 дворов в 5 районах Москвы благоустроят на средства от платных парковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

В Москве на деньги от оплаты уличных парковок благоустроят 28 дворов в пяти районах, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На выделенные средства устанавливают дорожные знаки, искусственные неровности и бордюры, ремонтируют пешеходные переходы, лестницы и тротуары, наносят разметку и восстанавливают газоны. Сейчас работы начались в управах следующих районов:

Новокосино;

Перово;

Ивановское;

Нагатинский Затон;

Чертаново Северное.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что по решению Сергея Собянина все средства от парковок направляют на благоустройство дворов и улиц. В 2026 году на эти цели авансом выделили 15,8 миллиарда рублей.

"Во многих городских округах уже начали проводить такие работы. Жители сами могут решать, что нужно обновить в первую очередь. Для этого достаточно обратиться к муниципальным депутатам своего района", – подчеркнул вице-мэр.

Ознакомиться с полным перечнем работ и точными адресами можно в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок" на сайтах управ.

Ранее планы по благоустройству на 2026 год представили управы районов Ростокино, Чертаново Южное и Нагорного, где планируют обновить 132 двора. Будут отремонтированы тротуары и установлены знаки, а также новые скамейки и урны.

