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04 августа, 14:01

Город

28 дворов в 5 районах Москвы благоустроят на средства от платных парковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

В Москве на деньги от оплаты уличных парковок благоустроят 28 дворов в пяти районах, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На выделенные средства устанавливают дорожные знаки, искусственные неровности и бордюры, ремонтируют пешеходные переходы, лестницы и тротуары, наносят разметку и восстанавливают газоны. Сейчас работы начались в управах следующих районов:

  • Новокосино;
  • Перово;
  • Ивановское;
  • Нагатинский Затон;
  • Чертаново Северное.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что по решению Сергея Собянина все средства от парковок направляют на благоустройство дворов и улиц. В 2026 году на эти цели авансом выделили 15,8 миллиарда рублей.

"Во многих городских округах уже начали проводить такие работы. Жители сами могут решать, что нужно обновить в первую очередь. Для этого достаточно обратиться к муниципальным депутатам своего района", – подчеркнул вице-мэр.

Ознакомиться с полным перечнем работ и точными адресами можно в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок" на сайтах управ.

Ранее планы по благоустройству на 2026 год представили управы районов Ростокино, Чертаново Южное и Нагорного, где планируют обновить 132 двора. Будут отремонтированы тротуары и установлены знаки, а также новые скамейки и урны.

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