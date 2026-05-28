28 мая, 09:56

Свыше 130 дворов в 3 районах Москвы обновят на средства от платных парковок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 130 дворов намерены обновить в 3 столичных районах на средства, полученные за оплату уличных парковок, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Деньги от платных парковок ежегодно направляют на благоустройство дворов. В текущем году на эти цели уже выделено 15,8 миллиарда рублей.

Планы по благоустройству на 2026 год представили управы районов Ростокино, Чертаново Южное и Нагорный. Там обновят 132 двора. В ходе работ отремонтируют тротуары, установят знаки, новые скамейки и урны, обустроят детские площадки. Также проведут озеленение территорий – высадят деревья, кустарники и обновят газоны.

Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по решению Сергея Собянина все доходы от платных парковок направляются на благоустройство жилых районов, в том числе тех, где таких парковок нет. Жители могут влиять на приоритеты в проведении работ, обращаясь к муниципальным депутатам своего района.

С точными адресами и полным перечнем запланированных работ можно ознакомиться на сайтах управ в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок".

Вместе с тем до конца 2026 года на средства, полученные от платных парковок, благоустроят 48 дворов в центре столицы. Там обустроят детские и спортивные площадки, установят дорожные знаки и искусственные неровности, отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки и лестницы, нанесут дорожную разметку и восстановят газоны.

