ВС РФ установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, сделать это удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

Ранее войска России установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка.

Кроме того, вооруженные силы ударили по портовой инфраструктуре Украины и четырем сухогрузам, перевозившим военные грузы для ВСУ.

В частности, были атакованы сухогрузы с военным имуществом в портах Николаев, Южный и в акватории южнее Одессы. В Черноморске удары пришлись по терминалу и автоагрегатному заводу.