04 августа, 14:21Политика
ВС РФ установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, сделать это удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".
Ранее войска России установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка.
Кроме того, вооруженные силы ударили по портовой инфраструктуре Украины и четырем сухогрузам, перевозившим военные грузы для ВСУ.
В частности, были атакованы сухогрузы с военным имуществом в портах Николаев, Южный и в акватории южнее Одессы. В Черноморске удары пришлись по терминалу и автоагрегатному заводу.
ВС РФ нанесли 1 массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием по Украине