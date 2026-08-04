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04 августа, 14:20

Происшествия

Жителя Калуги отправили под домашний арест из-за стрельбы по подросткам

Фото: sledcom.ru

Суд поместил под домашний арест 36-летнего жителя Калуги, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России в MAX.

По версии следствия, в ночь на 1 августа мужчина стрелял из пневматического пистолета в двух 16-летних подростков, которые ехали на питбайках по двору на улице Кибальчича.

На допросе фигурант пояснил, что открыл огонь после конфликта с молодыми людьми.

В СУСК также отметили, что из-за нарушения подростками комендантского часа следствие инициирует вопрос о привлечении их законных представителей к административной ответственности.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли подростков из ракетницы и распылили перцовый баллончик. Конфликт произошел на улице Вавиловых между 15- и 16-летними подростками с одной стороны и неизвестными с другой. Одного из подростков доставили в больницу.

Спустя некоторое время был задержан один из участников разбойного нападения. Фигурантом оказался 16-летний местный житель.

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