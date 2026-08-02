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02 августа, 08:49

Политика

Российские военные нанесли удары по портам Украины и судам в Черном море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами были поражены резервуары с горючим в порту "Одесса". Топливо, как отметили в ведомстве, предназначалось для обеспечения украинской армии.

В свою очередь, в порту "Николаев" бойцы ВС РФ нанесли удар по морскому буксиру, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока был уничтожен сухогруз, перевозивший военное имущество.

Немногим ранее служащие ВС РФ провели операцию в Киеве, где поразили предприятия радиоэлектронной промышленности, выпускающие компоненты для ракет и беспилотников. Одной из целей стал агрегатно-детальный завод "Радиоизмеритель", производящий компоненты для ракет "Нептун-МД", FP-7, FP-9 и "Гром-2".

Также нанесен удар по сборочному предприятию "Киев-1", которое занимается производством электронных компонентов и комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, а также разработкой и выпуском радиолокационной техники для Вооруженных сил Украины.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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