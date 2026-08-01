ВС РФ освободили населенный пункт Ольговка в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось благодаря решительным действиям группировки "Запад", отметили в ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области.

Всего за июль 2026 года российские военнослужащие освободили и взяли под контроль 32 населенных пункта. При этом большая часть освобожденных территорий – 22 из 32 – приходится на Харьковскую область и Донецкую Народную Республику.