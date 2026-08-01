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01:16

Политика

Российские военные освободили 32 населенных пункта за июль

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили и взяли под контроль 32 населенных пункта в ходе боевых действий в июле 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Большая часть освобожденных территорий – 22 из 32 – приходится на два ключевых направления: Харьковскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР). Это свыше 68% от общего числа.

Лидером по количеству взятых под контроль населенных пунктов стала группировка "Север" – 10. Бойцы группировки "Центр" освободили 8 населенных пунктов, "Запад" – 6, "Восток" – 5, "Южная" – 3.

Ранее российские войска установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. Установление контроля над селом расширило зону безопасности в области и затруднило снабжение подразделений ВСУ в глубине обороны.

Бойцы РФ также освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Сумской и Харьковской областях. В частности, в ДНР под контроль взят пункт Красноярское, в Сумской области – Малая Слободка и Могрица, а в Харьковской – Юрченково.

ВС РФ заняли населенные пункты Веровка и Стенки

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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