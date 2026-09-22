Телебашни России включат подсветку в честь Дня тигра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) с 23 по 30 сентября включат подсветку в поддержку акции, приуроченной ко Дню тигра во Владивостоке. Об этом сообщили в центре "Амурский тигр".

Останкинская телебашня на медиафасаде будет транслировать видеоролик с тигрицей Кией и тигрятами, снятый фотоловушкой в Хабаровском крае. В других городах телебашни окрасятся в цвета тигра.

День тигра отмечается во Владивостоке ежегодно с 2000 года в последнее воскресенье сентября. Экологический праздник призван привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. По последним данным, в России насчитывается около 750 тигров.

Владимир Путин ранее назвал амурского тигра "хозяином тайги". Также он поделился историей о том, как во время поездки по лесу ему повстречался тигр. По его словам, животное вышло прямо перед машиной, "махало хвостиком" и никуда не уходило.