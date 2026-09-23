Путин предложил три кандидатуры на пост главы Дагестана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин представил в народное собрание Дагестана три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщили в парламенте региона.

В список вошли временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин, заместитель председателя народного собрания Дагестана Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Самир Абдулхаликов.

Выборы главы Дагестана пройдут на сессии народного собрания 15 октября, уточнили в парламенте.

Слухи об уходе Меликова с должности появились в Сети в начале апреля. Сам он выражал возмущение в связи с тем, что подобные разговоры не утихали в кабинетах дагестанских чиновников, СМИ и соцсетях.

Позже Путин объявил о завершении работы Меликова на посту главы республики. Президент отметил, что тот "многое сделал", однако теперь переходит на другую работу и "жизнь идет дальше".

Спустя время президент принял отставку Меликова. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана по указу главы государства был назначен Щукин, который ранее занимал должность главы Верховного суда Дагестана.

Позднее он подписал указ об отставке правительства республики. На пост председателя кабмина Дагестана был назначен Магомед Рамазанов, который ранее находился на должности заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

