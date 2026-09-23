Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 19:01

Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Дагестана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин представил в народное собрание Дагестана три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщили в парламенте региона.

В список вошли временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин, заместитель председателя народного собрания Дагестана Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Самир Абдулхаликов.

Выборы главы Дагестана пройдут на сессии народного собрания 15 октября, уточнили в парламенте.

Слухи об уходе Меликова с должности появились в Сети в начале апреля. Сам он выражал возмущение в связи с тем, что подобные разговоры не утихали в кабинетах дагестанских чиновников, СМИ и соцсетях.

Позже Путин объявил о завершении работы Меликова на посту главы республики. Президент отметил, что тот "многое сделал", однако теперь переходит на другую работу и "жизнь идет дальше".

Спустя время президент принял отставку Меликова. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана по указу главы государства был назначен Щукин, который ранее занимал должность главы Верховного суда Дагестана.

Позднее он подписал указ об отставке правительства республики. На пост председателя кабмина Дагестана был назначен Магомед Рамазанов, который ранее находился на должности заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Читайте также


властьполитикарегионы

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика