"Ведомости": в приграничной Белгородской области может смениться губернатор

В приграничной Белгородской области может смениться губернатор, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Плановые выборы главы Белгородской области должны пройти в сентябре 2026 года, однако, по данным СМИ, нынешний губернатор Вячеслав Гладков может сложить полномочия уже в ближайшее время. Возможно, это связано с его здоровьем.

Отмечается, что задержек с назначением сменщика быть не должно, поскольку выборы главы в регионе плановые. При этом один из собеседников журналистов указал на то, что ситуация с поддержкой власти в Белгородской области "не лучшая", так как, по сравнению с прежними временами, в регионе "ухудшилось качество жизни".

Несмотря на то что рейтинги Гладкова достаточно высокие, его могут ротировать, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и то, что он уже отработал один срок. В настоящий момент дальнейшая карьерная траектория губернатора "обсуждается".

Кроме того, это не единственная возможная перестановка – по информации источников, пост могут покинуть глава Брянской области Александр Богомаз и глава Дагестана Сергей Меликов.

По плану в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов семи регионов, а именно Белгородской, Пензенской, Ульяновской областей, Чечни, Тувы, Мордовии и Тверской области. Глав Дагестана, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии будут избирать региональные парламенты.

Ранее сообщалось, что глава Грайворонского округа Белгородской области Геннадий Бондарев сложит полномочия. За несколько дней до этого Гладков посетил села округа и провел встречи с жителями, а также подверг критике слабое реагирование местных властей, что, по его мнению, усугубляет ситуацию и вызывает недовольство граждан.

