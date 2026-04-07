"Ведомости": в приграничной Белгородской области может смениться губернатор

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 апреля, 09:54

Политика
Главная / Новости /

В приграничной Белгородской области может смениться губернатор – СМИ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В приграничной Белгородской области может смениться губернатор, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Плановые выборы главы Белгородской области должны пройти в сентябре 2026 года, однако, по данным СМИ, нынешний губернатор Вячеслав Гладков может сложить полномочия уже в ближайшее время. Возможно, это связано с его здоровьем.

Отмечается, что задержек с назначением сменщика быть не должно, поскольку выборы главы в регионе плановые. При этом один из собеседников журналистов указал на то, что ситуация с поддержкой власти в Белгородской области "не лучшая", так как, по сравнению с прежними временами, в регионе "ухудшилось качество жизни".

Несмотря на то что рейтинги Гладкова достаточно высокие, его могут ротировать, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и то, что он уже отработал один срок. В настоящий момент дальнейшая карьерная траектория губернатора "обсуждается".

Кроме того, это не единственная возможная перестановка – по информации источников, пост могут покинуть глава Брянской области Александр Богомаз и глава Дагестана Сергей Меликов.

По плану в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов семи регионов, а именно Белгородской, Пензенской, Ульяновской областей, Чечни, Тувы, Мордовии и Тверской области. Глав Дагестана, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии будут избирать региональные парламенты.

Ранее сообщалось, что глава Грайворонского округа Белгородской области Геннадий Бондарев сложит полномочия. За несколько дней до этого Гладков посетил села округа и провел встречи с жителями, а также подверг критике слабое реагирование местных властей, что, по его мнению, усугубляет ситуацию и вызывает недовольство граждан.

политикарегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика